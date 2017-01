sixx 22:05 bis 23:00 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Ohne Vorwarnung USA 2012 2017-01-01 01:30 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach dem schrecklichen Unfall versuchen Alex und Meredith nach Kräften, der verletzten Familie zu helfen. Lily, die älteste Tochter der Familie, beatmet in dieser Zeit das Baby. Im Krankenhaus geht der Kampf um Leben und Tod der Unfallopfer weiter. Teddy steckt immer noch mitten in der Herzoperation. Da sich Komplikationen ergeben, fordert sie Cristina an, die sich nur widerwillig auf diese schwierige Situation einlässt, denn Teddy weiß noch immer nichts vom Tod ihres Mannes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Ron Underwood Drehbuch: Shonda Rhimes, Stacy McKee Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12