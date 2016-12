sixx 20:15 bis 21:10 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Das Herz im Kasten USA 2011 2017-01-01 23:55 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bei einer Transplantation, bei der ein Herz entnommen wird, um es zu einem Empfänger zu bringen, erhält der behandelnde Arzt die Nachricht, dass der Empfänger bereits verstorben ist. Das Herz kommt in einen Kasten, wo es weiterschlägt. Cristina erhält von Teddy den Auftrag, das Herz zu beaufsichtigen, bis es abgeholt wird. Derweil kommt Mrs. O'Malley, Georges Mutter, zu einer Untersuchung ins Krankenhaus. Ihre Anwesenheit löst traurige Erinnerungen aus ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Jessica Yu Drehbuch: Shonda Rhimes, Austin Guzman Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12