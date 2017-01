sixx 15:35 bis 16:25 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Führungskrise USA 2011 2017-01-01 02:50 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Richard tritt als Chefarzt zurück, bleibt aber als Chirurg am Krankenhaus. Owen übernimmt überraschend seinen Job - sehr zum Missfallen von Bailey. Sie macht ihm das Leben schwer, bis ihr Richard schließlich ins Gewissen redet. Meredith und Derek haben weiterhin Probleme, beschließen aber, ihre Ehe zu retten. Allerdings wollen sie in der Klinik nicht mehr als Team arbeiten, da Derek das Vertrauen in Meredith verloren hat. Auch um Cristina und Owen steht es nicht gut ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Chandra Wilson Drehbuch: William Harper, Shonda Rhimes Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12