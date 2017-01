sixx 06:55 bis 07:50 Show Jetzt wird's tierisch! Die witzige Welt der Hunde (1) GB, D 2016 16:9 HDTV Merken In "Jetzt wird's tierisch!" dreht sich heute alles um die witzige Welt der Hunde! Prominente Hundebesitzer kommentieren die besten und bizarrsten Internet-Clips unserer beliebtesten Vierbeiner. Der bekannte TV-Tierarzt Dr. Wolfgang Altstaedten beleuchtet die tierisch komischen Verhaltensweisen aus Expertensicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Make You Laugh Out Loud