Pro7 MAXX 02:50 bis 03:10 Trickserie Pokémon Benny ergreift die Flucht nach vorn! J 2012 16:9 HDTV Merken Benny ist sauer: Géraldine, die Arenaleiterin von Panaero City, schlägt ihm einen sogenannten Kopfkampf vor - ein Kampf, der nur mental stattfindet. Ein Kampf ohne Kampf? Das will Benny nicht akzeptieren und fordert Géraldine zu einem tatsächlichen Duell heraus. Als Benny verliert, springt Ash ihm bei, um die Ehre seines Freundes zu verteidigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: Best Wishes! Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 360 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:40 bis 05:00

Seit 140 Min. Godzilla

Actionfilm

ProSieben 01:10 bis 03:15

Seit 110 Min. Frühstück bei Tiffany

Liebesfilm

3sat 01:15 bis 03:05

Seit 105 Min.