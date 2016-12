Pro7 MAXX 22:20 bis 01:50 Sport ran Football: 17 Spieltag NFL - New York Giants at Washington Redskins D 2016 Live 16:9 HDTV Merken ProSieben MAXX präsentiert den letzten Spieltag der Regular Season mit der Partie Washington Redskins gegen New York Giants - kommentiert von Florian Schmidt-Sommerfeld ("Schmiso") und Experte Roman Motzkus. Mit an ihrer Seite ist Netman Christoph "Icke" Dommisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Roman Motzkus, Christoph Dommisch