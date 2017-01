Pro7 MAXX 16:15 bis 16:45 Dokusoap Safecrackers - Schätze hinter Panzerstahl Nachts im Spukhaus USA 2014 2017-01-04 10:15 16:9 HDTV Merken Blaze will einem alten Freund einen Gefallen tun und braucht dafür Phils Hilfe. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion sollen die beiden einen Safe aus einem alten Haus holen. Phil ist nicht wohl bei der Sache, und es braucht Blazes ganze Überredungskunst, um seinen Kollegen ins Boot zu holen. Außerdem beschäftigt die Safecracker ein geheimnisvoller Geldtransporter in einer alten Lagerhalle, der offenbar keinen Besitzer hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Safecrackers