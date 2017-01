Pro7 Fun 14:45 bis 16:15 Actionfilm Extreme Ops D, GB, LUX 2002 Nach einer Vorlage von Timothy Scott Bogart, Mark Mullin 20 40 60 80 100 Merken TV-Sportregisseur Ian (Rufus Sewell aus "Dark City") steht vor seinem größten Coup: In den österreichischen Alpen will der risikofreudige Draufgänger begleitet von Kameras mit einer erlesenen Crew von Sportlern und Stuntleuten auf einer natürlichen Lawine zu Tal rasen. Leider kommt den hoffnungsfrohen Extremisten auf ihrer Bergtour recht unerwartet der international gesuchte serbische Kriegsverbrecher Slobodan Pavle (Klaus Löwitsch) in die Quere, und der versteht mit Fun-Sportlern wenig Spaß.

Rasante Abfahrten, atemberaubende Stunts und spektakuläre Effekte: Dieser alpine Adrenalinrausch will wenig mehr als visuell aufregen, aber das gelingt ihm gut. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Rufus Sewell (Ian) Bridgette Wilson (Chloe) Devon Sawa (Will) Rupert Graves (Jeffrey) Jana Pallaske (Kittie) Joe Absolom (Silo) Heind Ferch (Mark) Originaltitel: Extreme Ops Regie: Christian Duguay Drehbuch: Michael Zaidan Musik: Normand Corbeil, Stanislas Syrewicz