RTS Un 20:05 bis 21:55 Tragikomödie #Chef USA 2014 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Carl Casper, prestigieux chef cuisinier d'un restaurant huppé de Los Angeles, s'apprête à cuisinier pour un critique gastronomique de renom qui l'avait apprécié dix ans auparavant, Ramsay Michel. Il voudrait innover mais son patron, Riva, lui ordonne de se cantonner aux recettes classiques. Le cuisinier digère d'autant plus mal cette atteinte à sa créativité que le compte rendu du critique est finalement incendiaire. Largué par les réseaux sociaux, il lui envoie un tweet assassin, persuadé qu'il sera le seul à pouvoir le lire. Mais la réaction du public ne se fait pas attendre et Carl devient la risée des internautes. Après une altercation sur Twitter, Carl propose à Ramsay de lui faire goûter un nouveau menu mais son patron refuse. Préférant donner sa démission, le cuistot tente alors de rebondir en créant un food-truck proposant de la cuisine cubaine. Il embarque dans l'aventure Martin, son ancien sous-chef, et son jeune fils Percy, actuellement en vacances. Tous trois récupèrent un camion en Floride et commencent à vendre leurs sandwiches sur la route qui les ramènent à Los Angeles, tandis que Percy fait la pub de leur nouvelle entreprise sur les réseaux sociaux. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Favreau (Carl Casper) John Leguizamo (Martin) Bobby Cannavale (Tony) Emjay Anthony (Percy) Scarlett Johansson (Molly) Dustin Hoffman (Riva) Sofía Vergara (Inez) Originaltitel: Chef Regie: Jon Favreau Drehbuch: Jon Favreau Altersempfehlung: ab 6