Kabel1 Doku 02:20 bis 03:05 Dokumentation Rom - Die letzte Grenze Der Fall GB 2009 16:9 HDTV Merken Was passierte während der 400 Jahre andauernden römischen Herrschaft in Britannien? Wie lebten die Menschen? Die Dokumentation deckt auf, dass das Leben nicht so rosig war wie es während der viktorianischen Ära dargestellt wurde. Es gab Bevorzugte, denen an es an nichts mangelte, die Mehrheit der Einwohner litt jedoch Hunger und verzweifelte an einem ungerechten Gesellschaftssystem. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rome - Last Frontier

