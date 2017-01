kabel eins 17:55 bis 20:15 Actionfilm Zwei bärenstarke Typen I, USA 1983 16:9 20 40 60 80 100 Merken Im letzten Moment können die Kleinganoven Roscoe und Doug mal wieder der Polizei entkommen, weil sie sich am Flughafen als die ausgerufenen Passagiere Steinberg und Mason ausgeben. Damit gelangen sie allerdings vom Regen in die Traufe: Denn Steinberg und Mason sind CIA-Agenten. Nun müssen Roscoe und Doug in die Rolle der Spione schlüpfen und, ausgerüstet mit allerhand technischem Schickschnack, auf die Jagd nach dem Bösewicht K1 gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Terence Hill (Rosco Frazer / Steinberg) Bud Spencer (Doug O'Riordan / Mason) Buffy Dee (K1) David Huddleston (Tiger) Riccardo Pizzuti (Shifty Spider) Faith Minton (Vamp) Dan Rambo (Jeremy Scott) Originaltitel: Go for It Regie: Enzo Barboni Drehbuch: Marco Barboni Kamera: Ben McDermott Musik: Franco Micalizzi Altersempfehlung: ab 6