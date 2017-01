kabel eins 15:45 bis 17:55 Actionfilm Vier Fäuste gegen Rio I 1984 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die brasilianischen Milliardäre Bastiano und Adriano haben viele Neider und viele Feinde. Um in Ruhe ein neues Riesengeschäft abzuschließen, engagieren sie den Stuntman Elliot und den Saxophonisten Greg, die ihnen wie aus dem Gesicht geschnitten sind. Doch gerade in der Woche wollen die Feinde der beiden Vettern diese umbringen lassen. Sie ahnen allerdings nicht, dass diese scheinbar über Nacht überaus schlagkräftig geworden sind ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Terence Hill (Elliot Vance / Sebastiano Coimbra) Bud Spencer (Greg Wonder / Antonio Coimbra) April Clough (Olympia Chavez) C. V. Wood Jr. (Polizeichef) Nello Pazzafini (Tango) Harold Bergman (Direktor der Doppelgänger-Agentur) Fernando Amaral (Sekretär) Originaltitel: Non c'e due senza quattro Regie: Enzo Barboni Drehbuch: Marco Tullio Barboni Kamera: Silvano Ippoliti Musik: Franco Micalizzi Altersempfehlung: ab 12