kabel eins 13:25 bis 15:35 Western Zwei vom Affen gebissen I, E 1967 16:9 HDTV Bud Spencer und Terrence Hill in ihrem ersten gemeinsamen Italowestern: In Saxville wird ein Zug mit einer Ladung Gold erwartet, doch als er ankommt, sind stattdessen nur Leichen an Bord. Der Versicherungsagent Dan vermutet den totgeglaubten Bill San Antonio hinter der Tat. Sein Kumpel Django, der Bill selbst erschossen zu haben glaubt, lässt sich von Dan überzeugen. Beide brechen auf, um den Gangster, seine Bande und das gestohlene Gold aufzuspüren. Bildergalerie Schauspieler: Bud Spencer (Dan) Terence Hill (Django) Frank Wolff (Bill San Antonio) Gina Rovere (Rosa) José Manuel Martín (Bud) Tito García (Tam-Tam) Frank Braña (Lou) Originaltitel: Dio perdona... Io no! Regie: Giuseppe Colizzi Drehbuch: Giuseppe Colizzi Kamera: Alfio Contini Musik: Angel Oliver Pina Altersempfehlung: ab 16