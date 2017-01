kabel eins 11:20 bis 13:25 Actionfilm Zwei wie Pech und Schwefel I, E 1974 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die beiden alten Rivalen Ben (Bud Spencer) und Kid (Terrence Hill) gehen bei einem Rallycross-Rennen gleichzeitig als Erste durch das Ziel. Zum Unmut der beiden muss der Hauptpreis - ein roter Strandbuggy mit gelbem Verdeck - geteilt werden. Weil das kein Zustand ist, wollen Ben und Kid im benachbarten Freizeitpark bei einem Bier- und Würstchen-Wettessen ermitteln, wem der alleinige Besitz des Buggys zusteht. Doch dabei kommt ihnen der Schlägertrupp eines Gangsterbosses in die Quere. Die Schläger sollen den Freizeitpark verwüsten, um dessen Schliessung zu erzwingen, denn an seiner Stelle ist ein Hochhaus geplant. Als bei der Randale der Buggy in Flammen aufgeht, wollen Kid und Ben vom Ganovenboss (John Sharp) den Buggy ersetzt bekommen. Doch der Boss ist ist nicht gewillt, den Buggy zu ersetzen, und schickt stattdessen seine Schläger, angeführt vom finsteren Attila (Deogratias Huerta) und dem Killer Paganini (Manuel de Blas) los, welche die beiden zum Schweigen bringen sollen. Doch da sind die finstern Typen an die Falschen geraten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bud Spencer (Ben) Terence Hill (Kid) Patty Shepard (Liza) Deogratias Huerta (Attila) John Sharp (Der Boss) Manuel De Blas (Paganini) Luis Barbero (Jeremias) Originaltitel: Altrimenti ci arrabbiamo Regie: Marcello Fondato Drehbuch: Marcello Fondato, Francesco Scardamaglia Kamera: Arturo Zavattini Musik: Guido de Angelis, Maurizio de Angelis Altersempfehlung: ab 12