kabel eins 08:55 bis 11:20 Komödie Nobody ist der Größte I, F, D 1975 16:9 HDTV Nobody ist ein Genie: schlagfertig, gerissen und treffsicher. Sein bester Freund, mit dem er sich allerdings ständig in den Haaren liegt, heisst "Lokomotive". Lokomotive ist Indianer. Vereint sind Nobody und Lokomotive ein durchschlagendes Erfolgsgespann. Diesmal haben sie sich vorgenommen, den betrügerischen Fortkommandanten Major Cabot zur Strecke zu bringen. Dieser Offizier hat 300 000 Dollar an Regierungsgeldern unterschlagen, die als Unterhaltsbeihilfe für Indianer gedacht waren. Auch Regierungsrevisor Colonel Pembroke ist schon unterwegs. Kurzerhand lässt Major Cabot den ganzen Indianerstamm ausrotten, für den das Geld bestimmt war. Tote klagen nicht an. Dann schickt er einen Banditen aus. Er soll den anreisenden Colonel Pembroke ermorden. Nobody und Lokomotive aber wissen immer, woher der Wind weht. Lokomotive verkleidet sich als Regierungsrevisor und will die unterschlagenen Dollars sicherstellen. Aber Major Cabot wird gewarnt und wirft Lokomotive ins Gefängnis. Jetzt hat er eine Geisel und kann Nobody zwingen, seine verbrecherischen Schachzüge zu unterstützen. Damit Cabot am Schluss doch noch matt gesetzt werden kann, müssen Nobody und Lokomotive gleich einen ganzen Berg in die Luft sprengen. Schauspieler: Terence Hill (Joe Thanks / Nobody) Miou-Miou (Lucy) Robert Charlebois (Lokomotive Bill) Patrick McGoohan (Major Cabot) Klaus Kinski (Doc Foster) Raimund Harmstorf (Sergeant Milton) Piero Vida (Jacky Roll) Originaltitel: Un genio, due compari, un pollo Regie: Damiano Damiani Drehbuch: Damiano Damiani, Ernesto Gastaldi, Fulvio Morsella Kamera: Giuseppe Ruzzolini Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 12