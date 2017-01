kabel eins 06:35 bis 08:55 Komödie Mein Name ist Nobody I, F, D 1973 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nobody, ein junger Haudegen aus dem New Mexico der Jahrhundertwende, hat nur einen Wunsch: so zu werden wie sein großes Vorbild Jack Beauregard, der berühmteste Revolverheld im Wilden Westen. Doch wie kann er dessen Nachfolge antreten? Dazu muss er Beauregard im Duell schlagen. Doch obwohl der Revolverheld schon alt und müde ist, muss Nobody seine ganze Cleverness aufbieten, um den Zweikampf für sich zu entscheiden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Terence Hill (Nobody) Henry Fonda (Jack Beauregard) Jean Martin (Sullivan) R.G. Armstrong (John) Steve Kanaly (falscher Barbier) Karl Braun (Jim) Leo Gordon (Red) Originaltitel: Il Mio Nome e Nessuno Regie: Tonino Valerii Drehbuch: Ernesto Gastaldi Kamera: Giuseppe Ruzzolini Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 12