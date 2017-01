ZDF neo 19:15 bis 20:15 Krimiserie Ein Fall für zwei Folge: 51 Wertloses Alibi D, A, CH 1987 16:9 HDTV Merken Lotte Schirmann hört durch die offene Terrassentür ihres Landhauses den Schrei einer Frau und einen Schuss. Sie sieht noch eine dunkle Gestalt aus dem Nachbarhaus fliehen. Entsetzt läuft Lotte zu ihrer Nachbarin und Freundin Helen Burig. Sie bekommt noch mit, wie die sterbende Helen ihre letzten Worte hervorbringt: ". geschossen. Arnold." Helens Mann Arnold Burig scheidet aber als Täter aus. Er war zur Tatzeit bei seinem früheren Freund Heinz Groll, der Gundy - eine Jugendliebe von Arnold - geheiratet hat. Doch sein Alibi erweist sich als wertlos, als Heinz und sein Vater vor der Polizei behaupten, Arnold am Tatabend nicht gesehen zu haben. Dr. Renz wird als langjähriger Anwalt der privaten und geschäftlichen Interessen Helens in ihren Mordfall verwickelt und sieht auf Arnold größere Schwierigkeiten zukommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Günter Strack (Dr. Renz) Claus Theo Gärtner (Matula) Volker Brandt (Arnold Burig) Loni von Friedl (Gundi Groll) Diether Krebs (Heinz Groll) Paul Esser (Vater Groll) Hannelore Cremer (Lotte Schirmann) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Michael Mackenroth Drehbuch: Detlef Müller Kamera: Michael Steinke Musik: Birger Heymann