ZDF neo 17:15 bis 18:15 Krimiserie Ein Fall für zwei Folge: 17 Der Zeuge D, A, CH 1983 16:9 HDTV Die Ehe von Erich und Janine Krüger war am Ende. Ob alles anders gekommen wäre, wenn sie Kinder gehabt hätten? Eine tödliche Mischung von Alkohol und Tabletten beendet das Drama. Ihre Nachbarin, Frau Seigen, bemerkt als Erste, dass in dem hellhörigen Haus in der Nacht zum Montag "etwas passiert" sein muss und ruft die Polizei. Die findet Erich Krüger in seiner demolierten Wohnung auf der Erde liegend, tot. Aus dem Untersuchungsgefängnis wendet sich Janine Krüger an Dr. Renz. Man hat sie nach ihrer Rückkehr in die eheliche Wohnung am Montagnachmittag festgenommen. Begründung: Sie sei in der Nacht bis um eins zuhause gewesen und habe gewusst, dass ihr Mann Tabletten genommen hatte. Man beschuldigt sie jedoch nicht nur unterlassener Hilfeleistung, sondern glaubt, sie habe ihren Mann in einen gemeinsamen Selbstmord gelockt und ihn dann allein sterben lassen. Janine will dagegen bereits um halb neun das Haus verlassen haben und die Nacht im Hotel mit einem Zufallsbekannten aus der "Jet-Set"-Bar verbracht haben. Da sie jedoch nur seinen Vornamen Harry kennt, müsse sie ihren Alibizeugen jetzt suchen. Ein Fall für Dr. Renz und Matula. Schauspieler: Claus Theo Gärtner (Josef Matula) Günter Strack (Dr. Dieter Renz) Barbara Auer (Empfangsdame) Wolf-Dietrich Berg (Ober) Sky du Mont (Barkeeper) Hannelore Elsner (Janine Krüger) Anke Engelsmann (Jutta Seigen) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Karl Heinz Willschrei