ZDF neo 14:20 bis 15:20 Krimiserie Der Kommissar Folge: 96 Der Held des Tages D 1976 SW Merken Als Bankfilialleiter Weise in der Nacht von Gangstern gezwungen wird, den Tresor zu öffnen, hat er nur die Sorge, dass sein kleiner Sohn Hans nicht erwacht und in Gefahr gerät. Als es jedoch vor der Bankfiliale zu einer Schießerei kommt, bei der ein Polizist getötet wird, erfährt Herr Weise, dass es Hans war, der die Polizei alarmiert hat. Für Kommissar Keller ist es klar, dass Hans zumindest einen der Verbrecher gesehen haben muss. Doch seltsamerweise bestreitet er, jemanden erkannt zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erik Ode (Kommissar Keller) Günther Schramm (Grabert) Reinhard Glemnitz (Heines) Elmar Wepper (Erwin Klein) Helma Seitz (Fräulein Rehbein) Sonja Sutter (Frau Weise) Claus Biederstaedt (Herr Weise) Originaltitel: Der Kommissar Regie: Dietrich Haugk Drehbuch: Herbert Reinecker Kamera: Manfred Ensinger Musik: Hermann Thieme