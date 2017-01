Phoenix 02:15 bis 03:00 Dokumentation Kanzlerbungalow D 2014 Live TV Merken Hier wurde Politik gemacht, hier hingen Stasi-Spitzel in den Telefonleitungen, hier wurde die deutsche Einheit vorbereitet: der Kanzlerbungalow in Bonn. Die Dokumentation von Ulrike Brincker erzählt die Geschichte des auf den ersten Blick unscheinbaren Hauses, das aber wie kaum ein anderes Schauplatz der deutschen Geschichte war: einer Geschichte von geheimer Diplomatie, festlichen Empfängen und den seltenen privaten Stunden der deutschen Kanzler von Ludwig Erhard bis Helmut Kohl. Ein Bau, der aufgrund seiner Bescheidenheit von Anfang an die Gemüter spaltet. Was die einen als "Hundehütte" bespötteln, ist für andere Ausdruck einer neuen demokratischen Offenheit - ganz anders als die Berliner Prachtbauten der Nationalsozialisten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kanzlerbungalow

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 359 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:40 bis 05:00

Seit 139 Min. Godzilla

Actionfilm

ProSieben 01:10 bis 03:15

Seit 109 Min. Frühstück bei Tiffany

Liebesfilm

3sat 01:15 bis 03:05

Seit 104 Min.