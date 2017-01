Phoenix 23:15 bis 00:00 Dokumentation Unterwegs in der Weltgeschichte Weltreiche und Revolutionen D 2011 Live TV Merken Das größte Schloss der Welt ist diesmal ein Ziel auf Hape Kerkelings Reise durch die Weltgeschichte. Der Absolutismus war entstanden: Ludwig XIV. besteigt im Alter von fünf Jahren den Thron und bleibt 72 Jahre lang König - der Weltrekord im Dauerregieren. Er nahm für sich das Recht in Anspruch, Gesetze zu erlassen, selbst über Krieg und Frieden entschied er allein: "Der Staat bin ich". Er verglich sich mit der Sonne - Versailles war der Mittelpunkt, um den alles kreiste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hape Kerkeling Originaltitel: Unterwegs in der Weltgeschichte