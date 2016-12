Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Unterwegs in der Weltgeschichte Der große Aufbruch D 2011 Merken Hape Kerkeling stellt in dieser 6-teiligen Reihe die ganze Bandbreite seines Könnens unter Beweis: Für "Unterwegs in der Weltgeschichte" bewegt sich der erfahrene Entertainer, Komödiant und Autor mit augenzwinkerndem Humor auf historischen Pfaden. Leicht verdaulich und ohne die seriösen Inhalte aus dem Blick zu verlieren, präsentiert er die großen Kapitel der Weltgeschichte. In der ersten Folge ist Hape Kerkeling auf der Suche nach den Geheimnissen der uralten Kulturen, von denen die Menschheitsgeschichte für immer geprägt wurde. Er reist zu den ägyptischen Pyramiden, segelt auf dem Nil wie ein Pharao und taucht ein in die reiche Welt des ägyptischen Jenseits. Er findet dabei auch ein 5.000 Jahre altes Rezept zum Bierbrauen - in Keilschrift. Die Erfindung der Schrift durch die Sumerer war der kulturelle Urknall der Menschheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hape Kerkeling Originaltitel: Unterwegs in der Weltgeschichte