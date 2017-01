Phoenix 19:15 bis 20:00 Dokumentation Momente der Geschichte 1988 - 2006 D 2011 2017-01-02 08:15 Live TV Merken Seit März 1985 weht in Moskau ein neuer politischer Wind. Kremlchef Michail Gorbatschow will die Sowjetunion grundlegend reformieren. Auch außenpolitisch beginnt mit ihm eine neue Ära der Entspannung und Abrüstung. Gorbatschow erlaubt auch Reformen in den anderen sozialistischen Staaten Europas und bringt damit die DDR-Führung in Bedrängnis. Mit der Lösung der deutschen Frage in Einheit endet der Kalte Krieg. Mit dem Ruf "Wir sind das Volk" melden sich 1989 Hunderttausende DDR-Bürger zu Wort und protestieren gegen die politischen Verhältnisse des Staates. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Momente der Geschichte