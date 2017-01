Phoenix 13:00 bis 14:00 Diskussion History Live Mohammed - Der Prophet und seine Zeit D 2016 Live TV Merken Er wird als der Gesandte gesehen, der den Menschen das Wort Allahs offenbarte. Zugleich gilt er als religiöser Stifter des Islam, als mächtiger politischer Führer und als bedeutender Feldherr seiner Zeit. Für rund 1,4 Milliarden Muslime weltweit ist der zu Beginn des siebten Jahrhunderts geborene Prophet Mohammed bis heute ein Heiliger und eine der einflussreichsten Erscheinungen der Weltgeschichte. Doch hat Mohammed tatsächlich so gelebt, wie es in zahlreichen Schriften überliefert ist? Welche Quellen liefern Aufschluss über sein Leben? Und welche Vorstellung können wir uns heute von ihm und seiner Zeit machen? Wird er zurecht von radikalen Fundamentalisten als Vorbild gesehen? Und muss man nach jüngster Quellenlage einen neuen Blick auf das Wirken des Propheten werfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guido Knopp Gäste: Gäste: Prof. Gudrun Krämer (Leiterin Institut für Islamwissenschaft Freie Universität Berlin), Prof. Mouhanad Khorchide (Leiter des Zentrums für Islamische Theologie Universität Münster), Dr. Abdel-Hakim Ourghi (Pädagogische Hochschule Freiberg) Originaltitel: History Live