Phoenix 09:45 bis 10:30 Dokumentation Bahnhof Friedrichstraße Agentenschleuse und Grenzpassage D 2014 2017-01-01 01:30 "Der absurdeste Bahnhof Berlins", "das Labyrinth des Kalten Krieges", "Bahnhof der Tränen" - Millionen Deutsche, Ostdeutsche und Westdeutsche, haben hier, am berühmtesten Bahnhof der deutschen Teilung, ihre persönlichen Grenzerfahrungen gemacht. Der Film erzählt erstmals die Geschichte dieses geheimnisvollen Ortes. Die unterschiedlichsten Gefühle überkamen die Menschen, die vom Bahnhof Friedrichstraße abfuhren, dort ankamen oder warten mussten. Einige protestierten vor dem "Tränenpalast" für ihre Ausreise, andere versuchten vom Bahnhof direkt in den Westen zu flüchten. Originaltitel: Bahnhof Friedrichstraße