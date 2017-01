Disney Channel 23:45 bis 00:15 Comedyserie Golden Girls Ein Mann für Rose USA 1985 HDTV Merken Die warme Brise des Windes und der Mond, der sich auf dem Wasser spiegelt - das sind romantische Zutaten, an die Rose schon lange nicht mehr gedacht hat. Das ändert sich, als der Gentleman Arnie auftaucht und ihr den Hof macht. Zögerlich entwickelt sich eine Romanze. Aber Rose bekommt kalte Füße, als ihr Verehrer sie zu einem Segeltörn einlädt. Nach und nach gelingt es dem warmherzigen Arnie jedoch, Rose ihre Ängste zu nehmen, so dass sie ihre "Jungfernfahrt" zurück in die Welt der Liebenden schließlich doch genießt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bea Arthur (Dorothy Zbornak) Rue McClanahan (Blanche Devereux) Betty White (Rose Nylund) Estelle Getty (Sophia Petrillo) Harold Gould (Arnie Peterson) Originaltitel: The Golden Girls Regie: Jim Drake Drehbuch: Barry Fanaro, Susan Harris, Mort Nathan Musik: George Aliceson Tipton