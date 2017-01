Disney Channel 16:05 bis 16:30 Trickserie Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir Folge: 25 Aller Anfang ist schwer (1) F, J, COR 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Es ist Marinettes erster Schultag. Master Fu erfährt, dass der Bösewicht Hawk Moth mittels Akumas normale Leute mit Superkräften versehen kann. Da er selbst zu alt ist um gegen ihn zu kämpfen, wählt er Marinette und Adrien aus, die für ihn als "Ladybug" und "Cat Noir" Paris vor Hawk Moths Angriffen beschützen sollen. In ihrem ersten Abenteuer wird ihr Schulkamerad Ivan von Hawk Moth in Stoneheart, ein gigantisches Steinmonster, verwandelt. Gelingt es Ladybug und Cat Noir ihn und ganz Paris zu retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Miraculous Tales of Ladybug and Cat Noir Regie: Thomas Astruc Drehbuch: Sébastien Thibaudeau, Thomas Astruc