Disney Channel 14:25 bis 14:55 Trickserie Willkommen in Gravity Falls Folge: 21 Zombie-Karaoke USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach der Niederlage des Giftzwergs Lil Gideon beschließt die Pines Familie eine superwilde Karaoke-Party in der Mystery Schack zu feiern. Leider kommen grausige Gäste, die sie gar nicht eingeladen hatten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gravity Falls Regie: Rob Renzetti