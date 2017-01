Disney Channel 13:10 bis 13:40 Comedyserie Austin & Ally Jessie trifft Austin & Ally (1) USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach anfänglichen Irrungen und Wirrungen überredet Trish den Times Square Promoter, Austin auf der alljährlichen Silvesterfeier am Times Square in New York City auftreten zu lassen. Austin und seine Freunde müssen jedoch diverse Hindernisse überwinden, um rechtzeitig zum Auftritt vor Ort zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ross Lynch (Austin Moon) Laura Marano (Ally Dawson) Raini Rodriguez (Trish De la Rosa) Calum Worthy (Dez) Jill Basey (Old Lady Passenger) Ryan Bollman (Tommy Clarkson) Cameron Boyce (Luke Ross) Originaltitel: Austin & Ally Regie: Shelley Jensen, Eric Dean Seaton Drehbuch: Wayne Conley, Mike Montesano