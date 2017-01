Disney Channel 06:50 bis 07:20 Trickserie Micky Maus Wunderhaus Folge: 58 Die Suche nach den Kokosnüssen USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Goofys Freundin, das Affenmädchen Coco, will eine Kokosnussparty schmeißen. Deshalb fahren unsere Freunde in den Dschungel, um Kokosnüsse zu suchen. Die sind aber wie vom Erdboden verschluckt. Wie sich herausstellt, haben Chip und Chap alle Nüsse als Vorräte für den Winter gesammelt. Nun kann die Kokosnussparty doch noch stattfinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mickey Mouse Club House Regie: Rob Laduca, Sherie Pollack