BR Fernsehen 01:20 bis 01:50 Kochen herzhaft & süß Mit Alfons Schuhbeck und Angelika Schwalber Zuppa siciliana / Zuppa inglese / Fritto misto / Frittierte Fruchtmilchschnitten D 2016 Gegensätze ziehen sich an, auch in der Küche. In "herzhaft & süß" zeigen die Konditormeisterin Angelika Schwalber und der Sternekoch Alfons Schuhbeck raffinierte Back- und Kochkreationen. Die Rezepte in dieser Folge: Zuppa siciliana, Zuppa inglese, Fritto misto, frittierte Fruchtmilchschnitten Zuppa ist nicht gleich Zuppa und Frittiertes nicht immer herzhaft: Gleicher Name, andere Geschmacksrichtung - so lautet diesmal das Motto von Sternekoch Schuhbeck und Meisterkonditorin Schwalber. Das fängt schon bei der Zuppa an, die bei Alfons Schuhbeck eine herzhafte Suppe aus Sizilien mit einer resch gebratenen Brasse ist, und bei Angelika Schwalber eine einzige süße Versuchung. Und beim Frittieren geht es ebenfalls um den feinen kleinen Unterschied. Herzhaft ist Schuhbecks Fischklassiker aus Venedig, das Fritto Misto, während AngelikaSchwalber ihre süßen Milchschnitten mit geriebenem Löffelbiskuit paniert und herausbrät. Bildergalerie Moderation: Alfons Schuhbeck, Angelika Schwalber Originaltitel: herzhaft & süß