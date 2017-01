BR Fernsehen 17:45 bis 18:30 Dokumentation Das kulinarische Erbe der Alpen Fisch D, CH 2012 2017-01-01 01:50 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Die kulinarische Reise führt zunächst an den Bodensee. Dort lebt und arbeitet Wolfgang Ribi, der letzte "Gangfischer". Die Gangfische tragen den besonderen Bodenseekaviar in sich. Früher haben die Fischer von Ermatingen ihre Netze zusammengenäht und 30.000 Fische eingebracht. Heute sind es nur mehr wenige Fische, die Ribi fängt und samt Eingeweiden und Laich räuchert. Die Krebsbestände der Alpenflüsse wurden wegen einer aus Amerika eingeschleppten Krebspest allerdings so gut wie ausgerottet. Heute sind es vor allem amerikanische Signalkrebse, die Andreas und Erich Bernik in Südkärnten fangen. Sie beliefern Haubenköche wie Michael Sicher im Alpenraum, die den traditionellen steirischen Flusskrebsen zum Comeback verholfen haben. Am Zürichsee in der Schweiz ist es Fritz Hulliger gelungen, den Süßwasserdorsch, eine fast vergessene Fischart, zurück auf den Speiseplan zu bringen. Mit seinem kleinen Boot tuckert er über den vereisten See und holt seine Netze ein, mit denen er in einer Tiefe von 90 Metern Trüschen fängt. Bis heute ist eine ganze Reihe von Fischarten aus dem Alpenraum verschwunden. Auch Wanderfische wie Lachs und Maifisch, denen der Zugang hinauf an die oberen Flussläufe und in die Seen durch die Verbauung der Flüsse versperrt worden ist. Nur am Comersee fängt und verarbeitet ein Mann noch Maifische: Christian Ponzini, der Dorfkönig von Bellagio. Die gefangenen Fische werden eingesalzt und gepresst, eine Technik, die im 16. Jahrhundert ihren Weg aus Schweden über die Alpen gefunden hat. In Slowenien arbeitet Blaz Zidaric in einer Fischzucht-Anlage aus den 30er-Jahren daran, die Marmorata-Forelle wieder heimisch zu machen. Ihren Ursprung haben die Fischzuchtanstalten Mitteleuropas im elsässischen Hüningen: Dort wurde 1852 die "Kaiserliche Fischzucht" gegründet und von dort hat sich das Wissen über die Aufzucht von Fischen über den gesamten Alpenraum verbreitet. 2 Teile, nächste Sendung: 6.1.17 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das kulinarische Erbe der Alpen Regie: Christian Cull