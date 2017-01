BR Fernsehen 12:20 bis 13:40 Drama Black Beauty GB, E, D 1971 Nach dem Roman von Anna Sewell 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Joe, der kleine Sohn eines Farm-Pächters, freut sich sehr, als sein Vater ihm ein neugeborenes Fohlen schenkt. Er nennt es "Black Beauty" und hängt fortan mit großer Liebe an dem heranwachsenden Hengst. So ist es ein Schock für den Jungen, als sein Vater die erhöhte Pacht nicht mehr bezahlen kann und das Pferd samt Hof versteigert werden muss. "Black Beauty" gerät in die Hände des bösartigen jungen Gutsherrn. Als das gequälte Tier mit einem Wagen durchgeht, kommt dieser Pferdeschinder ums Leben. Bald darauf wird "Black Beauty" Papa Hackenschmidt, dem Besitzer eines kleinen Wanderzirkus', zum Kauf angeboten. Hackenschmidts Tochter Marie, eine hübsche Kunstreiterin, nimmt sich des Tieres liebevoll an. Zusammen mit "Black Beauty" muss sie aufregende Abenteuer bestehen, als ein skrupelloser Konkurrent ihres Vaters Marie entführen lässt. Über die verliebte Lady Anne gelangt der Hengst schließlich zu Leutnant Gervaise und muss mit ihm in den Krieg ziehen. Aus dem Feldzug heimgekehrt, erlebt er seine bitterste Zeit vor dem Karren eines Kohlenhändlers, bis das Schicksal es am Ende seines Weges wieder gut mit "Black Beauty" meint. - Uschi Glas spielt die weibliche Hauptrolle in dieser abenteuerlichen Geschichte um einen schwarzen Hengst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Lester (Joe Evans) Uschi Glas (Marie Hackenschmidt) Walter Slezak (Hackenschmidt) Peter Lee Lawrence (Gervaise) Maria Rohm (Lady Anne) José Nieto (Lorent) Daniel Martin (Lieutenant) Originaltitel: Black Beauty Regie: James Hill Drehbuch: Artur Brauner, Wolf Mankowitz Kamera: Fernando Arribas Musik: Lionel Bart Altersempfehlung: ab 6