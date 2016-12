ZDF 20:15 bis 21:45 Familienfilm Das Traumschiff Kuba D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Reiseroute des "Traumschiffs" führt am Neujahrstag nach Kuba. Den Gästen an Bord steht eine traumhafte Reise mit vielen interessanten Sehenswürdigkeiten bevor. Oskar Schifferle, der sich in Sachen Astrologie auskennt, stellt für die Hobbyastrologin Doris ein Rätsel dar. Mit an Bord ist auch Niels, der in Kuba sein Traumauto, einen 1958er Edsel, zu finden hofft ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sascha Hehn (Kapitän Victor Burger) Heide Keller (Beatrice) Nick Wilder (Dr. Sander) Harald Schmidt (Oskar Schifferle) Grit Boettcher (Maria Weiland) Manon Straché (Doris Hinrich) Susan Hoecke (Nora Winter) Originaltitel: Das Traumschiff Regie: Stefan Bartmann Drehbuch: Martin Wilke, Jochen S. Franken, Manfred Kosmann, Jan Schröter Kamera: Marc Prill Musik: James Last, Hans Günter Wagener