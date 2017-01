ZDF 15:35 bis 17:05 Liebesfilm Rosamunde Pilcher: In der Mitte eines Lebens D, A 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mittfünfzigerin Ella Dempsey ist unzufrieden mit ihrem Leben. Als ein Unbekannter sie von einem vermeintlichen Selbstmordversuch abhalten will, wird ihr plötzlich bewusst, dass sie einen neuen Weg einschlagen und Entscheidendes in ihrem Leben ändern sollte. Kurzum lässt sie ihre Heimat und ihren untreuen Ehemann hinter sich und erfüllt sich einen Herzenswunsch: Ella zieht ans Meer und wagt dort einen Neustart. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marijam Agischewa (Ella Dempsey) Daniel Roesner (Michael Dempsey) Ty Glaser (Charlene Peters) Dietrich Adam (Richard Wadsleigh) Siemen Rühaak (Gordon Dempsey) Zoé Weiland (Carol Mulligan) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: In der Mitte eines Lebens Regie: Stefan Bartmann Drehbuch: Silke Morgenroth, Martin Wilke Kamera: Marc Prill Musik: Richard Blackford