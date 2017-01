ZDF 08:10 bis 09:25 Märchenfilm Rotkäppchen D 2005 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Leonie (11) ist mit ihrer Familie unterwegs zur Großmutter. Ihr kleiner Bruder quengelt im Auto und möchte, dass sie ihm "Rotkäppchen" vorliest. Plötzlich haben sie eine Autopanne. Der Vater macht sich zu Fuß auf den Weg, um Hilfe zu holen. Während ihre Mutter und der Bruder versuchen, am Wegesrand ein Feuer zu entfachen, wird Leonies Aufmerksamkeit von einem "roten Etwas" in Anspruch genommen, das in einiger Entfernung vorbeihuscht. Auf der Suche nach dem seltsamen "Rot" gelangt Leonie zu einer Höhle, einem Eingang zu einem Märchenland. Leonie kann es kaum fassen. Auch sie selbst sieht aus wie eine Märchenfigur: Rotkäppchen. Als sie versucht, dem Märchenland wieder zu entkommen, ist die Höhle plötzlich verschwunden. Als Rotkäppchen erlebt Leonie nun das Märchen, wie es die Brüder Grimm erzählt haben. Als sie am Ende dem Wolf entkommen ist, die Höhle und ihre Familie wieder gefunden hat, ist sie wieder Leonie - dennoch ist sie verändert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathleen Frontzek (Leonie / Rotkäppchen) Max von der Groeben (Konrad) Rebecca Immanuel (Mutter) Frank Stieren (Vater) Wolfgang Winkler (Räuber) Jaecki Schwarz (Räuber) Bruno Schubert (Simon) Originaltitel: Rotkäppchen Regie: Klaus Gietinger Drehbuch: Armin Toerkell, Ralph Martin Kamera: Martin Stingl Musik: Klaus Roggors Altersempfehlung: ab 6