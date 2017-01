ZDF 06:35 bis 08:10 Kinderfilm Michel in der Suppenschüssel S 1971 Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zu einer Zeit, in der man weder Strom, Telefon noch Auto kannte, lebte auf dem Kattult-Hof in der in Smaland gelegenen Gemeinde Lönneberga ein kleiner blonder Junge: Michel. Michel ist klug, fantasievoll und selbständig. Leider richtet er mit seinen Ideen viel Unheil an. Meistens will er gar keinen Streich aushecken, aber dann landet er zur Strafe doch wieder im Schuppen und schnitzt Holzfiguren. Michels Lieblingsessen ist Fleischsuppe. Um auch den letzten Rest aus der Schüssel schlürfen zu können, steckt er seinen Kopf ganz tief hinein. Und dann bekommt er den Kopf nicht mehr heraus! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Ohlsson (Michel) Lena Wisborg (Ida) Allan Edwall (Vater Anton) Emy Storm (Mutter Alma) Björn Gustafson (Alfred) Maud Hansson (Lina) Carsta Löck (Maja) Originaltitel: Emil i Lönneberga Regie: Olle Hellbom Drehbuch: Astrid Lindgren Kamera: Kalle Bergholm, Lars Karlsson, Rolf Lindström Musik: Georg Riedel Altersempfehlung: ab 6