Das Erste 18:30 bis 19:28 Show Nuhr 2016 - Der Jahresrückblick D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken 2016 - ein empörendes Jahr, in dem irgendwann nichts mehr so war wie zuvor. Ein Jahr ohne Bowie, Genscher und Prince, dafür mit Pokemons. Ein Jahr, in dem man sich fragen muss, ob man Clowns noch lustig finden darf. Ein Jahr, in dem Thomas Müller plötzlich das Tor nicht mehr traf. Dazwischen reichlich Wutbürger, Reichsbürger und Cheeseburger. Dabei war 2016 eigentlich weder besser noch schlechter als die Jahre davor. Zeit, genauer hinzuschauen und die launigen Momente zu entdecken. Dieter Nuhr, vor kurzem zum wiederholten Male als bester Komiker Deutschlands ausgezeichnet, lässt das zu Ende gehende Jahr Revue passieren. Zusammengefasst: 2016 war einfach anders, aber ebenso komisch. Die Sendung wird am 19. Dezember 2016 im Berliner Friedrichstadtpalast aufgezeichnet. "Nuhr 2016 - Der Jahresrückblick" ist eine Produktion der Nuhr Media GmbH in Zusammenarbeit mit der Juni TV GmbH im Auftrag des rbb für Das Erste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dieter Nuhr Originaltitel: Nuhr 2016 - Der Jahresrückblick Regie: Volker Weicker