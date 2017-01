ZDFinfo 02:50 bis 03:35 Dokumentation ZDF-History Geheime Welten - Expedition in den Untergrund D 2010 Stereo 16:9 Live TV Merken Der Mensch gräbt tief, wenn er Wichtiges verbergen will. Experten vermuten, dass hierzulande noch Hunderte unterirdische Geheimnisse darauf warten, gelüftet zu werden. Mysteriöse Kellersysteme, verborgene Tunnel, verschlossene Bunker und rätselhafte Höhlen verleihen Deutschlands Unterwelt eine geradezu magische Anziehungskraft für Schatzsucher, Hobbyforscher und Historiker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guido Knopp Originaltitel: ZDF History

