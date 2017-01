SWR 04:30 bis 06:00 Tragikomödie Die Spätzünder 2 - Der Himmel soll warten Fernsehfilm Österreich/Deutschland 2013 A, D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken "Rocco & die Herzschrittmacher" haben nach ihrem großen Hit "Live is Life" ihren Ruhm mit zahllosen Auftritten ausgekostet. Aber auch wenn sie sich mit ihrer Musik jünger fühlen, sind sie es doch nicht geworden. Nach dem Schwächeanfall eines Bandmitglieds beschließt die Gruppe, allen voran Degenhard und Sissi, die Tournee zu beenden. Rocco nimmt das schweren Herzens zur Kenntnis. Und so kehrt man in die Seniorenresidenz zurück, wo inzwischen Roccos Flamme Marina die Heimleiterin ist. Die sanfte Marina hat die harte Tour ihrer Vorgängerin Frau Glück zwar eingestellt, aber nun schlägt das Pendel gewaltig in die andere Richtung aus. Die alten Menschen werden behandelt wie kleine Kinder. Man bastelt miteinander, man spielt "lustige" Gesellschaftsspiele, man hat für alles und jeden Verständnis. Man behandelt sie aber nicht wie verantwortungsvolle Erwachsene. Revoluzzer wie Degenhard und Sissi sehen hier keine Zukunft. "Der Himmel soll warten" sagt Sissi immer, nach einem Lied, das sie im Radio aufgeschnappt hat. Sie wollen autark leben und respektvoll behandelt werden. Man spinnt die Idee von einem Ort für alte Menschen, an dem jeder noch etwas beizutragen hat und wo sein Hirn nicht einrostet. Als sie erfahren, dass das Heim verkauft werden soll, hat Degenhard eine Idee. Die Bewohner sollen den Laden kaufen und ihn dann so gestalten, wie sie es für richtig halten. Der spontane Jubel verebbt, als sie feststellen, was das Anwesen kosten soll. Einen Degenhard Schagowetz kann so ein Rückschlag nicht entmutigen. Die "Herzschrittmacher" müssen ja mit ihren CDs und Auftritten massiv Geld verdient haben. Wo ist das eigentlich? Der Weg zu Rocco endet in der Ernüchterung. Die Bankenkrise hat seine Anlagestrategie zunichte gemacht. Es ist nichts mehr da. Zudem hat er Stress mit Marina. Seit sie die Heimleitung übernommen hat, ist die Beziehung in der Krise. Er hat Angst, zwischen die Fronten zu geraten. Aber Degenhard gibt nicht auf: Die "Herzschrittmacher" müssen noch mal unter die Leute. Wäre ja gelacht, wenn sie nicht noch einen Hit zustande brächten, der alle ihre Probleme löst. Sissi und ihre neuen Freunde im Altersheim stimmen begeistert zu. Rocco hält die Idee für verrückt. Nun ist es aber gerade Marina, die ihre Fehler erkennt und Rocco noch einmal mitreißt zu einem großen Auftritt von "Rocco & die Herzschrittmacher" mit ihrem neuen Hit "Der Himmel soll warten". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Josef Liefers (Rocco) Ursula Strauss (Marina) Joachim Fuchsberger (Degenhard) Bibiana Zeller (Sissi) Hans-Michael Rehberg (Herr Klüger) Dieter Hallervorden (Dieter Jürgens) Lisa Kreuzer (Sandra) Originaltitel: Die Spätzünder 2 - Der Himmel soll warten Regie: Wolfgang Murnberger Drehbuch: Uli Brée Kamera: Peter von Haller Musik: Stefan Bernheimer Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 271 Min. Die vier Musketiere

Abenteuerfilm

3sat 04:50 bis 06:30

Seit 71 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 31 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 31 Min.