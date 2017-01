SWR 03:45 bis 04:30 Dokumentation Tolle Geschichten von kleinen Autos D 2015 2017-01-08 16:00 Stereo 16:9 Merken "Wer den Tod nicht scheut, fährt Lloyd" - wer kennt ihn nicht, den "Plastikbomber", der in Bremen gebaut wurde und eines der erfolgreichsten Fahrzeuge der Nachkriegszeit war. Oder den Heinkel-Kabinenroller, einen Winzling von 2,55 Metern, mit Platz für drei Personen. Auch der BMW-Verkaufsschlager Isetta oder der NSU-Prinz haben Automobilgeschichte geschrieben in den kargen Zeiten nach dem Krieg. Sie waren praktisch, sympathisch, manchmal auch lustig, und immer mit großem Ernst konstruiert. Die einen wurden als "Versehrten-Fahrzeuge" entworfen, die anderen läuteten schon die Wirtschaftswunder-Zeiten ein, wie das Goggomobil. Der Film erzählt die Geschichten der kleinen Autos im Südwesten und ihrer Besitzer. Auch Raritäten wie der Kleinschnittger, der Champion oder der Janus, der hinten wie vorne gleich aussieht und einst von Dornier am Bodensee konstruiert wurde, sind zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tolle Geschichten von kleinen Autos