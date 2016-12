SWR 20:15 bis 21:50 Tanz Quantensprung Komödie aus der Mäulesmühle D 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Ein Mietshaus, in dem eigenständige Charaktere in wohngemeinschaftlichen Verhältnissen leben, eine geldgierige vermeintliche Erbin (Mirjam Woggon) und ihre esoterisch angehauchte Stieftochter (Karoline Müller) sind die Zutaten der Komödie in der Komede-Scheuer in der Mäulesmühle. Der weltferne Professor (Albin Braig) hat nur Interesse an seiner Erfindung, einer Zeitmaschine. Darüber vergisst er seine ganze Umwelt. Er würde sogar verhungern, wäre da nicht seine treue Haushälterin (Heike Gmeiner), die sich um ihn sorgt. Als Hausmeister (Karlheinz Hartmann) fungiert ein abgehalfterter Sänger, der nur seine Pflicht tut, ohne Rücksicht auf Recht und Unrecht. Um dieses kümmert sich der Sohn des Professors (Bastian Braig), der als Jurist letztlich Recht und Ordnung zu wahren hat, was bei seinem weltfremden Vater nicht leicht ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mirjam Woggon (Erbin) Karoline Müller (Stieftochter) Albin Braig (Professor) Heike Gmeiner (Haushälterin) Karlheinz Hartmann (Hausmeister) Bastian Braig (Sohn des Professors) Originaltitel: Quantensprung