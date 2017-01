SWR 19:15 bis 19:45 Familienserie Die Fallers - Eine Schwarzwaldfamilie Schattensprünge D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Merken Johannas Wunsch nach familiärem Frieden ist auch im neuen Jahr ungebrochen. Spontan lädt sie alle zu einem Neujahrskaffee einladen. Und wenn Johanna von "allen" spricht, dann meint sie auch alle. Doch da macht ihr Brummel nicht mit: Wenn Franz kommt, dann wird Hermann auf keinen Fall dabei sein. Und auch Karl könnte gut und gerne auf seinen Bruder verzichten. Keine guten Voraussetzungen für einen harmonischen Kaffeeklatsch. Letztendlich kann eben keiner aus seiner Haut. Doch trotz allem hält der Tag für Johanna noch eine schöne Überraschung bereit. Franz steckt wieder einmal in Reisevorbereitungen, er möchte zusammen mit Matthias nach Höxter fahren. Allerdings hat er das nicht mit Hermann abgesprochen, was er aufgrund der Vollmacht eigentlich hätte tun sollen. Der wiederum wittert wieder einmal eine Verschwörung und reagiert zornig als er mitbekommt, dass auch Johanna von Franzens Plan wusste. Mit seiner Reaktion bringt Hermann zu guter Letzt auch noch Heinz gegen sich auf. Johannas Einladung zum Neujahrskaffee erreicht Bernhard beim gemeinsamen Frühstück mit Monique. Sehr zum Amüsement der beiden bekommt gleich darauf auch Monique einen Anruf und wird eingeladen. Johanna wünscht sich so sehr, dass Monique und ihr Jüngster sich endlich wieder vertragen. Wenn sie wüsste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Fallers - Eine Schwarzwaldfamilie Regie: Alexander Wiedl