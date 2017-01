SWR 17:30 bis 18:00 Dokumentation Januarbräuche D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Zum 168. Mal findet der Rossmarkt in Niederstetten statt. Er ist einer der ältesten Januarbräuche in Baden-Württemberg. Doch Anfang des Jahres ist noch mehr geboten. "Treffpunkt" ist zu Gast in Reutlingen beim Mutscheln, auf Mallorca bei den Feierlichkeiten zu Ehren des heiligen Antonius, beim Pferdeschlittenrennen in St. Märgen und begleitet den Vogel Gryff in Basel. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Januarbräuche