Der Südwesten bietet großartige und spannende Geschichten über Artisten. Am bekanntesten ist zweifellos die traditionsreiche Traber-Familie aus dem Breisgau. Seit über 200 Jahren gibt es in jeder Generation der Johann Traber-Familie Hochseilakrobaten, Komödianten, Schausteller. Doch was treibt heute jemanden an, Artist zu werden? Die Stuttgarterin Vanessa Lee ist staatlich anerkannte Artistin. Nach dem Abitur besuchte sie die Artistenschule in Berlin. Auftritte in Varietés, Dinnershows oder Festivals, wie dem im schweizerischen Visp, auf das sie eisern hinarbeitet, sind begehrt. Die Konkurrenz ist hart. Der Film geht auch auf Spurensuche. Wie hat sich die Welt der Manegen und Bühnen im Südwesten entwickelt? Welche Traditionen konnten sich halten, welche Trends gibt es heute? Johann Traber besucht die kleine pfälzische Gemeinde Alsenborn und trifft Nachfahren der Zirkusfamilie Althoff. Im 19. Jahrhundert bildete sich in diesem Ort eine Artistenkolonie. Mehrere hundert Menschen versammelten sich dort im Winter, darunter bekannte Zirkusfamilien wie die Althoffs, Büglers und Trabers. In einer kleinen Artistenschule in Speyer hat Freya Jossé-Widmaier gelernt und in den 50er und 60er Jahren als Trapezkünstlerin international Karriere gemacht. Heute besucht die Zirkusbegeisterte so viele Vorführungen wie möglich, so auch den berühmten Zirkus Roncalli bei seinem Gastspiel in Ludwigsburg. Der Film entführt in die Welt der Varietés und Zirkuszelte, erzählt unglaubliche Geschichten von artistischen Höchstleistungen und zeigt bisher unveröffentlichte spektakuläre Aufnahmen, wie die des legendären Luftakrobaten Fritz Schindler aus Karlsruhe. Der Film widmet sich auch der Kehrseite der Medaille und zeigt die Schattenseiten dieses Lebens: die permanente Ungewissheit, wann der nächste Auftritt und damit auch Geld zum Leben winkt. Nicht zuletzt der ständigen Gefahr abzustürzen. Originaltitel: Luftakrobaten und Lebenskünstler - Artisten im Südwesten Regie: Hanspeter Michel Drehbuch: Hanspeter Michel