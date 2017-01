SWR 11:00 bis 12:30 Musik André Rieu - Das große Jubiläumskonzert Das Open-Air aus Maastricht D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken André Rieu feiert das zehnte Jubiläumskonzert seiner traditionellen Sommerabendkonzerte. Die Zuschauer dürfen sich freuen auf ein fantastisches Spektakel auf dem romantischsten Platz der Niederlande, dem Vrijthof in Maastricht. Der Walzerkönig verzauberte mit einem unvergesslichen Abend voller Musik, Emotionen und Humor rund 80.000 Zuschauer live in Maastricht. Zum zehnjährigen Jubiläumskonzert verwandelte sich der wunderschöne mittelalterliche Vrijthof-Platz in eine venezianische Open-Air-Kulisse für einen italienischen Abend mit fulminanter Lichtshow und großem Feuerwerk. Eingeladen hatten André Rieu und sein 60-köpfiges Johann Strauss Orchester auch dieses Mal zahlreiche berühmte Künstler und Solisten. "Es ist jedes Mal fantastisch zu sehen, wie alle Menschen auf der ganzen Welt, egal ob alt oder jung, Deutsche, Brasilianer, Chinesen oder Australier in unseren Konzerten aufstehen und tanzen, mitsingen und einfach großen Spaß haben", ist der Geieger begeistert über sein Publikum. "Jeden Abend feiern wir eine große Party zusammen. Und wenn mein Publikum glücklich nach Hause geht, zeigt das doch, dass klassische Musik wirklich für alle da ist und wir die Herzen der Menschen damit erreicht haben!" Freuen dürfen sich die Zuschauer auf ein italienischen Abend mit zahlreichen Stargästen wie Rocco Granata (Marina, Buona notte, bambino), dem zehnjährigen holländischen Supertalent Amira (O mio babbino caro), den Platin Tenors (Granada, Tiritomba, Nessun dorma), Mirusia Louwerse mit einem Titel aus dem Musical "Elisabeth" sowie auf zahlreiche internationale Welthits wie "Azzurro", "Volare", "Those were the days" oder "Besame mucho". Auch "An der schönen blauen Donau" darf natürlich nicht fehlen - diesmal bittet André Rieu seinen ältesten Fan sogar höchstpersönlich zum Tanz! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Rocco Granata, Amira, The Platin Tenors, Mirusia Louwerse Originaltitel: André Rieu - Das große Jubiläumskonzert