Tony Stark (Robert Downey Jr.) ist nicht nur Multimilliardär und Playboy, sondern auch genialer Technikfreak. Als Rüstungsindustrieller versorgt er die Brennpunkte dieser Welt mit seinen High-Tech-Waffensystemen. Nach der Demonstration seines neuen Raketensystems in Afghanistan gerät Stark in die Hände von Terroristen. Mit einem selbst gebauten, stählernen Kampfanzug gelingt ihm die Flucht. Um die Terroristen zu überführen und den Schaden, den seine Waffen angerichtet haben, wiedergutzumachen, entwickelt Stark eine verbesserte Version seiner Rüstung und wird zum "Iron Man". In Google-Kalender eintragen