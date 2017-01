Motorvision.TV 21:30 bis 22:25 Motorsport NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Phoenix Highlight USA 2016 Stereo 16:9 Merken Lucas Oli 150, Phoenix Raceway Bei diesem letzten Rennen in der NASCAR Camping World Truck Series entscheidet sich endgültig, wer unter den noch sechs aktiven Chase-Fahrern das Ticket für die Finalteilnahme der Serie in Homestead, Miami lösen wird. 150 Runden sind in der Wüste von Arizona am Fuße des Rattlesnake Hill zu fahren. Zwei Mal gewann der jetzige Xfinity Pilot Erik Jones auf dem Dogleg-Kurs in Phoenix, bis Timothy Peters die Siegesserie von Kyle Busch Motorsports über vier Rennen im Vorjahr unterbrechen konnte. Mit fünf Siegen ist der Rennstall von Kevin Harvick aber immer noch der Platzhirsch auf dem Einmeilen-Oval. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Phoenix Highlight