Tuning - Tiefer geht's nicht! Öko-Tuning 2016

Tuning muss nicht immer Sünde sein: BMW vereint beim Hybrid-Supersportler i8 die Elektro-Zukunft mit Sprit-Spar-Eigenschaften zu einem spacigen Future-Tech-Mix. Doch kommt das bei eingefleischten Petrolheads an? Und: Spritsparen dank Leistungssteigerung. Was zunächst wie ein Gegensatz klingt, muss sich im Praxistest beweisen. Auf einer 3.000 Kilometer-Strecke wird der Race Chip getestet. Außerdem: Was bringt die zuschaltbare Leistungssteigerung von DTE Systems? Patrick Simon macht sich in Norwegen auf die Suche nach der Zusatz-Leistung.