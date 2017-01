RTL Crime 02:30 bis 03:15 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Watchdogs USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken 3. Staffel, Folge 14: Eine militante Terroreinheit, die sich "Watchdogs" nennt, unternimmt alles, um die Inhumans auszulöschen. Mack besucht gerade seinen Bruder Ruben und gerät bei seiner Ermittlungen ins Kreuzfeuer der Terroristen. Coulson vermutet, dass hinter der Gruppe ein ehemaliger SHIELD-Agent steckt. Die Überfälle der "Watchdogs" verschleiern einen größeren Plan, der vernichtende Konsequenzen haben könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Brett Dalton (Grant Ward) Chloe Bennet (Daisy 'Skye' Johnson) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) Henry Simmons (Alphonso 'Mack' Mackenzie) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Jesse Bochco Drehbuch: Drew Z. Greenberg Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12

